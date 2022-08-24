Google'da "dünyanın en saçma binası" olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve yerine meydan yapılması planlanan 18 katlı il özel idare binasının yıkımına 9 ay önce başlanmıştı.

Binanın yıkımından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine 6 milyon 600 bin lira katkı sağlandı.

Ancak esnaf ve vatandaşlar binadan geriye kalan moloz ve hafriyat yığınından dertli. Vatandaşlar, yaya ve trafik akışının yoğun olduğu bölgede hafriyatın biran önce kaldırılmasını istiyor.

Esnaf Murat Uzunay, yüklenici firmanın belirlenen tarihte işi tamamlamadığını ve her gün cezai işleme maruz kaldığını iddia etti.

Binanın hafriyatının kaldırma işlemlerini yapan yüklenici firma yetkilileri ise soruları yanıtsız bıraktı.