Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 işçi öldü
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İskenderun ilçesinde, Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkiinde, bir taş ocağındaki işçileri taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki işçiler Faruk Halis, Bekir Pişkin ve Vedat Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçilerin cenazeleri ve kamyonetin çıkarılması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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