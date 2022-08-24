Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar operasyonu: 41 kişiye 74 bin lira ceza
[Fotograf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 41 kişiye, 74 bin 579 lira para cezası uygulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
Adreslere baskın düzenleyen Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 41 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Kumar oynayanlara 74 bin 579 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu. İşletme sahibi İ.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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