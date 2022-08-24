Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın çevresi ve Muğla'ya kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde saat 16.30'a kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda, il genelinde akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer dolu yağışı beklendiği belirtildi.
Etiketler: Aydın Muğla Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Yağış Sağanak
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