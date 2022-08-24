Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde saat 16.30'a kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda, il genelinde akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer dolu yağışı beklendiği belirtildi.