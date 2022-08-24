Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Scooter kullanıcısı Dilara Gül'ün ölümüne neden olan sürücüye tahliye
[Fotograf: AA]
İstanbul'da scooter kullanıcısı Dilara Gül'ün ölümüne ilişkin davada, otomobilin sürücüsünün tahliyesine karar verildi.
23 yaşındaki Dilara Gül, 12 Temmuzda scooterla Şişli'de giderken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik tutuklandı. Hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Akçelik'in yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklulukta geçen süreyi ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Akçelik'in tahliyesine hükmetti.
Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyuldu. İddianamede, kazada iki tarafın da eşit oranda kusurlu olduğuna yer verilmişti.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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