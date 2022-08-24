İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam ediyor.

Yeni tarifeye göre ücretler

0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 784 liraya, 5-7 km 685 liradan 817 liraya, 7-9 km 722 liradan 861 liraya, 9-11 km 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan 1148 liraya, 13-15 km 1012 liradan 1206 liraya, 15-17 km 1091 liradan 1301 liraya, 15-17 km 1091 liradan 1301 liraya, 17-19 km 1154 liradan 1376 liraya, 17-19 km 1154 liradan 1376 liraya, 19-21 km 1229 liradan 1465 liraya, 19-21 km 1229 liradan 1465 liraya, 21-23 km 1280 liradan 1526 liraya, 23-25 km 1330 liradan 1585 liraya yükseldi.

25 km'yi aşan km için belirlenen 11,62 lira olan ücret 13,85 lira olarak belirlendi.