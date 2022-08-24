Düzce Üniversitesi Hastanesine giden Mertcan A., hastane otoparkının giriş kapısından çıkmaya çalıştı.

Sürücü, giriş noktasındaki kapandan, arkadaşlarının kapana yerleştirdiği paspasların üzerinden geçerek çıktı.

Arkadaşlarının çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan A., trafik polisinin radarına girdi.

Para cezası verildi, ehliyetine el konuldu

Mertcan A.'ya kural ihlali nedeniyle toplam 1626 lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine el konularak, sürücü yeterliliğine sahip olup olmadığını tespit edilmesi için psikoloğa sevk edildi.