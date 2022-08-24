Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ters kapanın üzerinden paspas koyarak geçti
Düzce’de bir sürücü, hastanenin giriş kapısındaki kapandan, arkadaşlarının kapana yerleştirdiği paspasların üzerinden geçerek çıktı. Ters kapandan geçen sürücüye, 1626 lira para cezası verildi, ehliyetine el konuldu.
Düzce Üniversitesi Hastanesine giden Mertcan A., hastane otoparkının giriş kapısından çıkmaya çalıştı.
Sürücü, giriş noktasındaki kapandan, arkadaşlarının kapana yerleştirdiği paspasların üzerinden geçerek çıktı.
Arkadaşlarının çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan A., trafik polisinin radarına girdi.
Para cezası verildi, ehliyetine el konuldu
Mertcan A.'ya kural ihlali nedeniyle toplam 1626 lira cezai işlem uyguladı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine el konularak, sürücü yeterliliğine sahip olup olmadığını tespit edilmesi için psikoloğa sevk edildi.
Etiketler: Düzce
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