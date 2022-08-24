Gölün rengi yeşile döndü, kirlilikten balıklar zarar gördü.

Sazlıbosna Gölü'ndeki zararlı bakteriler tehlikeli boyutlara ulaştı.

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Gölü'ndeki kirlilik her geçen gün artıyor. Hiç şüphesiz ki bu durumdan en çok gölde yaşayan canlılar etkileniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Limnolog Dr. Erol Kesici, göldeki kirlilikle ilgili şunları söyledi:

"Ne yazık ki bizim göllerimizin, nehirlerimizin, göletlerimizin birçok kısmı dip çamuruyla dolu. Buralarda fotosentez reaksiyonu hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunları yiyen balıklar, diğer zooplankton dediğimiz organizmalar yoksa hızlı bir şekilde çoğalırlar. Bunun temel nedeni ise kirlilik."

"Balıkların oksijensiz kalmalarına sebep oluyor"

Kirlilik birçok bakterinin oluşumuna sebep oluyor. Onlardan biri de siyanobakteri.

Suyu yeşile boyuyor ve müsilajın oluşmasına sebep oluyor. Bu durum göldeki canlıların da yaşamını tehlikeye atıyor.

Limnolog Dr. Erol Kesici, "Bir kere o ortamdaki canlıların yaşamasına imkan sağlamamaktadır. Balıkların yaşamasına engel olmaktadır, oksijensiz kalmalarına neden olmaktadır. Ortamdaki yaşamsal faaliyetleri engelliyorlar. Bütün canlılar için tehlikelidir" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Gölden su da içilmemeli, tarımda da kullanılmamalı"

Siyanobakteri olan yerlerden su tüketilmesinin insan sağlığına zarar verdiğini belirten Kesici, bir an önce kirliliğe karşı önlem alınması gerektiğini de söyledi:

"Bunları bırakın içmeyi tarımda bile kullanılması tehlikelidir. Aşırı siyanobakterilerle yüklü olan suların içilmesinde başta karaciğer kanserinden tutun diğer birçok hastalıkların rastlandığı belirlenmiştir."

Haber: Melis Coşan İslamoğlu

Kamera: Musa Toprak

