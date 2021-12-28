Keskin ve dar virajlar tarih oluyor. Birçok ölümlü kazaya neden olan Erzurum-Artvin arasındaki Pirinkayalar Geçidi artık tünelle aşılacak.

Yapımına 2017 yılında başlanan Pirinkayalar Tüneli tamamlandı.

Sürücülerin çilesi son bulacak

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan geçitteki 36 keskin viraj artık sürücüleri zorlamayacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tünelle ilgili şunları söyledi:

"Tünelle hem kazalar azalacak hem de yoğun kar yağışında yolun kapanma durumu ortadan kalkmış olacak."

Erzurum-Artvin arası 20 dakika kısalacak

Tünel, bağlantı yolları ile birlikte ulaşımda konforu sağlayacak. Yolculuk süresi 20 dakika kısalacak.

Tek tüp olarak inşa edilen Pirinkayalar Tüneli 2 bin 272 metre uzunluğunda. Tünelin trafiğe açılması ile Erzurum-Artvin arasındaki yol 685 metre kısalacak. Böylece yakıttan da tasarruf sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla katılacak

Pirinkayalar Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle yarın hizmete açılacak.