İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarla bir haftada 51 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 13,06 gram eroin, 3,29 gram metamfetamin, 2,64 gram esrar, gümrük kaçağı 10 bin 838 paket sigara ve 21 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

28 şüpheli daha yakalandı

İlde ayrıca 15'i kaçakçılık, 9'u asayiş ve 4'ü resmi belgede sahtecilik suçundan 28 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.