Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağını açıkladı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 3, Hakkari'de sıfır, Muş'ta sıfırın altında 7 ve Bitlis'te sıfırın altında 5 derece olması bekleniyor.

Buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin de görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.