Gaziantep'te, avukat H.S.'nin ofisi kullanılarak uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, yaklaşık bir ay süren takibin ardından H.S.'nin ofisi ile 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S., İ.B., M.A. ve E.E. tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.