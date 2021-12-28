Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erken hareket eden otobüsten düşen kadının yardımına vatandaşlar koştu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir halk otobüsü, yolcuların inmesini beklemeden hareket etti. Otobüsten düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta, halk otobüsünün durduğu esnada inmek isteyen yaşlı bir kadın, otomatik kapının açılmasıyla dışarı doğru adım attı.
Otobüs şoförü, kadının tam olarak inmesini beklemeden hareket edince, yaşlı kadın yere düştü.
Vatandaşlar kadının yardımına koşarken, yaşlı kadın güçlükle ayağa kalktı.
Yaptığı hatanın son anda farkına varan otobüs şoförü, aracı durdurarak kadından özür diledi.
Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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