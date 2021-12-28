Yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütünün eylem arayışında olduğu istihbaratı üzerine Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibat halinde olan veya geçmişte çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik çalışmalar derinleştirilmiş, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan ekip tarafından teknik analiz çalışmaları yapıldı.

Terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarındaki paylaşılan videolar da incelendi.

Soruşturma kapsamında 3'ü Türk vatandaşı, 2'si yabancı uyruklu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.