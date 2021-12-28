Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 07:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: AA]
Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma sonucunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kişilerin adreslerine, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 08:47
- 08:43
- 08:37
- 07:58
- 07:39
Sıradaki Haber
2 katlı metruk ev çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz