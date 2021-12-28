Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 06:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 katlı metruk ev çöktü
[Fotoğraf: AA ]
Kırıkkale'de 2 katlı metruk evde çökme meydana geldi. Boş olan evin neden çöktüğü araştırılıyor.
Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin büyük bölümü henüz öğrenilemeyen bir nedenle çöktü.
Evin boş olduğu öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
Sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki yapılarda risk olup olmadığı kontrol edilecek.
Etiketler: Kırıkkale
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