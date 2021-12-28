Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 00:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Virajı alamayan araç bahçe duvarına girdi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da aşırı süratli cip, virajı alamayarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde aşırı süratli ilerleyen cip virajı alamayarak bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler vatandaşların yardımı ile yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı.
Kazada yaralanan 3'ü kadın 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa Polis Trafik Kazası
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