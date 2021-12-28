Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 3 kilo 700 gram esrar, 450 gram eroin, 640 gram sentetik uyuşturucu ile 12 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 367 zanlıdan 44'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.