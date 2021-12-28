Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye iki ayrı soruşturma yürütüldü.

Etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve ele edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile yapılan fiziki takip çalışmaları sonucu elde edilen delillere göre FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları, yurt dışındaki kaçak terör örgütü mensuplarından talimatlar alarak Ankara ili genelinde finans yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon devam ediyor.