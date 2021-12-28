Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-27 Aralık'ta bazı ev ve iş yerlerine kaçak içki operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 26 litre etil alkol, 645 litre kaçak içki, 128 paket gümrük kaçağı sigara, 78 puro ile 460 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.