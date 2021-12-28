Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari 3 FETÖ'cü Eskişehir'de yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan H.D., S.Ö. ve M.S.'nin yakalanması için operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Eskişehir FETÖ Terörle Mücadele
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