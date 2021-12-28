İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki üretimi ve satışını yapanlara operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, sağlıksız koşullarda üretimi ve depolanan ve sahte içki yapımında kullanılan 400 litre etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.