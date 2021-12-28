Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 400 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve kaçak içki sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki üretimi ve satışını yapanlara operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, sağlıksız koşullarda üretimi ve depolanan ve sahte içki yapımında kullanılan 400 litre etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Eskişehir Sahte İçki
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