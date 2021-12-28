İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.