Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'un 5 ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terörle Mücadele
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