Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 10'u yakalandı. 9 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerine, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda uyuturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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