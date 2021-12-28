Soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin adreslerine, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda uyuturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.