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Türkiye
TRT Haber 25.01.2024 10:05

Soğuk ve kar yağışı geliyor

Türkiye yarından yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Önümüzdeki üç günlük süreçte kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin altına düşecek.

Soğuk ve kar yağışı geliyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Türkiye yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Bugün yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu geçecek. Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kıyı kesimlerde sağanak iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Orta ve Doğu Akdeniz'de ise sağanak etkili olacak.

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Yarın, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış görülecek. Yağışlar Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ile Marmara'nın batısında kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Soğuk ve kar yağışı geliyor

Yurdun büyük bölümünde kar etkili olacak

Hafta sonu yağışlı sistem etkisini sürdürürken, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerde kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve kar yağışı geliyor

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu

Ankara'da yarın güney kesimlerde hafif kar yağışı görülecek. Cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar günü ise kent genelinde kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yarın sıfırın altında 4, hafta sonu ise sıfırın altında 2 ila 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

İstanbul'da yarın sağanak, hafta sonu ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları, yarın 8, hafta sonu ise 6 ila 8 derece civarında seyredecek.

İzmir'de yarın yağış beklenmezken, hafta sonu şehrin kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Hava sıcaklıkları yarın 14, hafta sonu ise 10-12 derce civarında seyredecek.

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