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Türkiye
DHA 25.01.2024 10:14

Van'da kardan kapanan 429 yerleşim yeri yolunun 228'i ulaşıma açıldı

Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 429 yerleşim yerinden 228'i ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. Kapalı olan 201 mahalle ve mezra yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Van'da kardan kapanan 429 yerleşim yeri yolunun 228'i ulaşıma açıldı
[Fotograf: DHA]

Van'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreyi, yüksek kesimlerde de 1 metreyi geçti.

Kar nedeniyle Van'da 257 mahalle ve 172 mezra olmak üzere toplam 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Van'da kardan kapanan 429 yerleşim yeri yolunun 228'i ulaşıma açıldı

Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023 tarihinden bu yana kapalı tutuluyor

Çalışmalarda 228 yerleşim yerinin yolu, yeniden ulaşıma açıldı. 67'si mahalle, 134'ü mezra yolu olmak üzere 201 yerleşim yerinin yolunun açılması için de 390 araç ve 618 personel ile çalışma yürütülüyor.

Kar yağışının en etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu ise çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023 tarihinden bu yana kapalı tutuluyor.

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