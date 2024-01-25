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Türkiye
DHA 25.01.2024 09:33

Kadıköy'de 10 katlı binada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Kadıköy'de 10 katlı binanın 7. katında yangın çıktı. Üst katlarda dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 10 katlı binada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: DHA]

Yangın, saat 07.30 sıralarında Göztepe Mahallesi, Tanzimat Sokak'ta meydana geldi.

Erenköy İtfaiye İstasyonu'nun yanındaki 10 katlı binanın yedinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların apartmanı sarması üzerine binada oturanlar panikle dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın yanında bulunan İstasyondaki itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üst katta balkondan yardım isteyen bir kişi, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 8. katta oturan ve dumandan etkilenen baba, anne ve çocukları olduğu öğrenilen 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa konuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"Bütün apartmanı tahliye ettiler"

Bina sakinlerinden biri, "Mecbur dışarıya çıktık. Bütün apartmanı boşalttılar. Söndürdüler şimdi. Soğutma yapıyorlar. Umarım can kaybı olmamıştır" dedi.

Yanan binanın karşısında oturan Cem Günbay ise, "Bağrışmalar oldu. Baktık ki dumanlar çıkıyor. İtfaiyede yanımızda olduğu için hemen müdahale ettiler. Dumandan 3 kişi etkilenmiş. Onları da hastaneye kaldırdılar. Kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapıyorlar" diye konuştu.

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