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Güncel
AA 25.01.2024 09:49

MEB’in engelliler için eğitim desteği aylık 4 bin 692 lira oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olarak belirlendi.

MEB’in engelliler için eğitim desteği aylık 4 bin 692 lira oldu

MEB'den edinilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı 3 bin 277 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Aralık 2023 verilerine göre 504 bin 908 özel eğitime ihtiyaç duyan bireye 1 milyar 991 milyon 933 bin 364 lira eğitim desteği verildi.

Bu yıl 8 saat bireysel eğitim için ödenen ücret 3 bin 147 liradan 4 bin 692 liraya, 4 saat grup eğitimi için ödenen ücret 881 liradan 1314 liraya yükseltildi.

Özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi karşılığında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ödenecek ücret de geçen yıla göre yüzde 49,1 oranında artırılarak 4 bin 28 liradan 6 bin 6 liraya çıkarıldı.

Bu artış oranı ile bu yıl içerisinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için aylık 2 milyar 800 milyon lira olmak üzere bu yıl için yaklaşık 35 milyar liralık ödeme yapılması öngörülüyor.

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