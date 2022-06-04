Kent merkezinden çevre yoluna doğru seyreden H.Y. idaresindeki otomobil ile Erzincan istikametine doğru giden F.M.T'nin kullandığı hafif ticari araç, adliye kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan B.F, D.F. ve F.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.