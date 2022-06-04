Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.

Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındı.