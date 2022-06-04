Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflara müdahale eden 2 polis memuru, yaşanan arbede sırasında yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.
Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındı.
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