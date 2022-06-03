Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde Yeşilyurt, Sümer ve Dallıca mahallelerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.

Fırtınada bazı evlerin çatıları uçarken ağaçların devrilmesi sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.

Efeler ilçesinde de Doğugazi Bulvarı ve Işıklı Bulvarı'nda fırtına nedeniyle 4 ağaç yola devrildi. Devrilen ağaçlar, belediye ve itfaiye ekiplerince kaldırıldı.