Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da fırtına etkili: Ağaçlar devrildi
[Fotoğraf: DHA-AA]
Aydın'ın Nazilli ve Efeler ilçelerinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde Yeşilyurt, Sümer ve Dallıca mahallelerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.
Fırtınada bazı evlerin çatıları uçarken ağaçların devrilmesi sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.
Efeler ilçesinde de Doğugazi Bulvarı ve Işıklı Bulvarı'nda fırtına nedeniyle 4 ağaç yola devrildi. Devrilen ağaçlar, belediye ve itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Fırtına Hava Durumu
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