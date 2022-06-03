Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 23:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turist kayboldu. Turistin düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Galer Düzü mevkisinde dere kenarında fotoğraf çektiren Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid dengesini kaybederek dereye düştü.
Suyun debisinin yüksek olması ve bulanık olması nedeniyle akıntıya kapılan turist gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, bölgede karadan arama başlattı.
Etiketler: Rize
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