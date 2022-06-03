Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da minibüs direğe çarptı: 12 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da minibüsün yön tabelasının bulunduğu direğe çarpması sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.
Bursa'da M.E.Ç. yönetimindeki minibüs, Bursa-Yalova kara yolu Panayır Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı.
Bazı yolcuların minibüste sıkıştığı kazada, 12 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü M.E.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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