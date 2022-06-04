Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 01:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Reuters]
Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Karesi (Balikesir)
Tarih-Saat : 04.06.2022, 01:13:29 TSİ
Enlem : 39.8155 N
Boylam : 27.9250 E
Derinlik : 10.98 km
Detay : https://t.co/z6KI54JQdG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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