Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 02:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
14,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenen deprem İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi.
İlçede, saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın alınmadığını açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2022
Büyüklük : 4.7 (ML)
Yer : Karesi (Balikesir)
Tarih-Saat : 04.06.2022, 01:58:57 TSİ
Enlem : 39.8133 N
Boylam : 27.9080 E
Derinlik : 14.01 km
Detay : https://t.co/sRwqgHGwUE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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