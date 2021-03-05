Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için bazı kararlar aldı.

Kurul, toplum sağlığını koruma ve riski yönetme maksadıyla yurt dışından veya il dışından kente gelenlerin, geldikleri gün itibarıyla ikamet edecekleri adreslerde 3 gün kalmaları ve ayrılmamaları yönünde köy, mahalle muhtarları ile kolluk mensuplarınca bilgilendirilmelerini kararlaştırdı.

Karara uymayanlar hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği idari işlem başlatılacak.

