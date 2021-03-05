Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Kabataş İskelesi'nde faaliyet gösteren vapurlardaki denetimi, saat 15.00'te başladı.

Ekipler, vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlerken, kimlik kontrolü de yapıyor.

Tedbirlere uymayan ve aranması olan vatandaşlara işlem uygulanıyor.

Denetimler, hem iskele girişinde hem çıkışta hem de vapur içlerinde saat 23.59’a kadar devam edecek.