Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi'nde yaşayan amcası Hikmet Yılmaz, yeğeninin fırsat buldukça baba evini ziyaret ettiğini ifade etti.

“Bu defa gelmedi…”

Şehit yeğeninin tayin beklediğini belirten Hikmet Yılmaz, “Göreve 2014 yılında başlamıştı. Vakit buldukça hep baba evine geliyordu. 2019 yılında evlenmişti, 8 aylık bir erkek çocuğu vardı. Kendisi tayinini almak istiyordu. Bitlis, Van, Muş taraflarından sürekli keşifler yapardı. Her zaman gelirdi. Ama bu defa gelemedi” dedi.

Elif- Tayfur Yılmaz çiftinin 1'i polis, 3 çocuğundan en büyüğü olan şehit Nazmi Yılmaz'ın 2 yıl önce Gizem Yılmaz ile hayatını birleştirdiği ve Tayfur adında 8 aylık oğulları olduğu belirtildi.

Nazmi Yılmaz, yarın Afşin'de Kuşkayası Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

