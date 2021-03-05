İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde mühürlü dernek binasında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Baskında, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 38 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 119 bin 700 lira ceza kesildi.

Dernek sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldı.