Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesince Gümbet Limanı'nda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden otomobil lastiği, plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Denizden çıkarılanlar arasında 20'ye yakın şezlongun da olduğu görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

[Fotoğraf: AA]

Temizlik çalışması sualtı kamerasınca da görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]