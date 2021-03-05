Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik, sandalye, şezlong...Denizden 1 ton atık toplandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliği yaptı. Ekipler, denizden otomobil lastiği, sandalye, şezlong gibi bir ton atık topladı.
Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesince Gümbet Limanı'nda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden otomobil lastiği, plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Denizden çıkarılanlar arasında 20'ye yakın şezlongun da olduğu görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.
[Fotoğraf: AA]
Temizlik çalışması sualtı kamerasınca da görüntülendi.
[Fotoğraf: AA]
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