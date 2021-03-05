Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir çift, yanlarında çocuklarıyla beraber kaldırımda yürüyordu.

Bu sırada önünden geçtikleri binadan beton parçaları koptu. Düşen parçalar, babanın ve 5 yaşındaki oğlunun başına çarptı.

Baba ve oğlu başından yaralandı

Ailenin hızla kenara çekilmesiyle daha büyük bir facia da önlendi. Binadan düşen büyük parçadan son anda kurtuldular.

Ailenin yardımına çevredekiler koştu. Başından yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.