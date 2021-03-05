Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaldırımda yürüyen çocuğun üstüne beton parçası düştü
Gaziantep'te bir binanın duvarından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyen ailenin üzerine düştü. Kafasından yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir çift, yanlarında çocuklarıyla beraber kaldırımda yürüyordu.
Bu sırada önünden geçtikleri binadan beton parçaları koptu. Düşen parçalar, babanın ve 5 yaşındaki oğlunun başına çarptı.
Baba ve oğlu başından yaralandı
Ailenin hızla kenara çekilmesiyle daha büyük bir facia da önlendi. Binadan düşen büyük parçadan son anda kurtuldular.
Ailenin yardımına çevredekiler koştu. Başından yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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