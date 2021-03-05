Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kartal’da bir binada yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kartal Üsküdar Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki dershane ve binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
Mahalle muhtarı Ünal Özuğurlu "Yanan yer dershane olarak kullanılıyor. Herhangi bir mahsur kalma durumu yok. Ekipler geldi müdahale etti" diye konuştu.
Etiketler: Yangın
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