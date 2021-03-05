Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Baskında bulunan iş makinesine de el konuldu.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musacalı Mahallesi Kaçkar mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı.
İş makinesi kullanarak izinsiz kazı yapan 4'ü erkek 1'i kadın, H.B., M.Ö., H.H.K., M.V. ile K.Ö.'yü suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan iş makinesine el konularak, ilçedeki yediemin deposuna teslim edildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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