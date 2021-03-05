Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina önlemleri uygulanacak.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Sarıkonak köyü Güneyli Mahallesi'nin 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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