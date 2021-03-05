Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 13:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de sobadan zehirlenen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de kendisinden 2 gündür kimsenin haber alamadığı 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede, İbrahim D.’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Orhangazi mahallesi Çember sokaktaki müstakil evinde tek başına yaşayan 60 yaşındaki İbrahim D.’den 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, evine gidip camı kırarak içeriye girdi.
Yakınları İbrahim D.'yi evinde hareketsiz şekilde bulunca olay yerine 112 Acil ekiplerini çağırdı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği anlaşılan İbrahim D.'nin evine polis ve olay yeri inceleme ekipleri çağırıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda İbrahim D.’nin sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
İbrahim D.'nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürülürken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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