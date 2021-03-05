Muhacirler köyü yakınlarındaki Karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangının ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

5 dekarlık çamlık ve meşelik alan zarar gördü

Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye ekiplerimizi sevk ettik. Yangına müdahale eden ekiplerimizin yanı sıra çok sayıda vatandaşımız söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgar etkili olmasına rağmen ekiplerimiz yangının yayılmasının önüne geçti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında 5 dekarlık çamlık ve meşelik alan zarar gördü."

Keskin, enerji nakil hattı yakınlarında başladığı belirlenen yangının çıkış sebebinin araştırıldığını sözlerine ekledi.