Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 12:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Eyüpsultan'da korkutan yangın
İstanbul Eyüpsultan'da izolasyon çalışması yapılan bir apartmanın çatısı alev alev yandı.
Eyüpsultan, Dicle sokakta bulunan 6 katlı apartmanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çatının alev aldığını gören bina sakinleri kısa sürede apartmanı boşalttı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
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