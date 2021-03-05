Valilik, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni karar aldığını açıkladı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 35 evde karantina uygulamasına başlandı.

Güneydoğu Anadolu'da çok yüksek riskli tek şehir

Adıyaman, COVID-19 değerlendirme kriterlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek kent olarak dikkati çekiyor.