Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 35 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni karar aldığını açıkladı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 35 evde karantina uygulamasına başlandı.
Güneydoğu Anadolu'da çok yüksek riskli tek şehir
Adıyaman, COVID-19 değerlendirme kriterlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek kent olarak dikkati çekiyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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