Gece yarısında gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde bir deprem, enkaza dönmüş binalar, yardıma koşan arama kurtarma ekipleri...

Görüntüler, yürekleri sızlatan gerçek bir depremden değil, tatbikattan.

Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Deprem, Türkiye'nin bir gerçeği. Bu gerçekten korunmanın ilk şartı da hazırlıklı olmak. Ankara'da jandarma ve polis arama kurtarma ile AFAD ekipleri olası bir tehlikede birlikte çalışabilirliği artırmak için ortak tatbikat düzenledi.

Tatbikatın amacı farklı ekiplerin aynı ortamda, aynı saha dilimini kullanarak çalışmasını sağlamak.

Ankara'da yapılan bu tatbikat gerçeğini aratmadı.

6 farklı senaryo uygulandı

Tatbikatta 6 farklı senaryo uygulandı. Bir senaryoya göre depremde bir hastane çöktü. Haberin gelmesi ile birlikte ekipler hızla harekete geçti. Birimler önce görev paylaşımı yaptı ardından enkaz altındakileri kurtarma çalışması başladı.

Saat 22.00 civarında başlayan tatbikat 7 saatten uzun sürdü.

Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında ortak tatbikatlar düzenli aralıklarla devam edecek.