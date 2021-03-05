Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren Gaziantep, birbirinden farklı tatlarıyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiriyor.

Özellikle kış aylarında tüketilen kentin önemli yöresel ürünleri arasında yer alan menengiç kahvesi ise Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçen aylarda coğrafi işaret olarak tescillendi.

Büyükşehir Belediyesi, menengiç kahvesinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını amacıyla Avrupa Birliği'ne de tescil için başvuru yaptı.

Avrupa Birliğince 2013 yılında tescillenen Antep baklavasının yanı sıra Antep lahmacunu ve fıstığının da AB tescili alması için başlatılan süreçler ise devam ediyor.

